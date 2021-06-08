61 новый случай коронавируса зарегистрирован в Югре за сутки

За минувшие сутки в Югре зарегистрирован 61 новый случай коронавируса. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (13), Нижневартовск (12) и Советский район (10). Новые заболевшие выявлены в 15 муниципалитетах региона.

«На момент выявления у 46 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония», - сообщили в окружном оперативном штабе.

Вылечились за сутки 57 человек.

Сейчас лечится от ковида 601 человек. Состояние 44 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 57 938 случаев новой коронавирусной инфекции, излечились 56 537 югорчан, умерли 800 человек.