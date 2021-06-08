Никто не пострадал на дорогах Югры 7 июня

В понедельник, 7 июня, на дорогах Югры не было зарегистрировано ни одного дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими. Дни без крупных ДТП и аварий с пострадавшими случаются в регионе крайне редко. В последний раз «нулевую» сводку УГИБДД округа публиковала по итогам 2 января 2021 года.

Но работы сотрудникам Госавтоинспекции. «За сутки на территории округа задержано четыре водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, пять – за отказ от медицинского освидетельствования, один – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 56 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 32 – за нарушение требований к перевозке детей», - сообщили в отделении пропаганды ведомства.