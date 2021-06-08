Перинатальный центр Сургута может попасть в Международную Ассоциацию

Сургутский перинатальный центр претендует на вступление в Международную Ассоциацию по менеджменту крови пациента. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры со ссылкой на итоги Первого Международного конгресса «Менеджмент крови пациента в клинической медицине».

«В конгрессе с докладами принимали участие ведущие специалисты МКП со всего мира (Германия, Южная Корея, США, Австрия, Швейцария, Австралия, Мексика, Китай, ЮАР), а также из России. Главный врач БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства Лариса Белоцерковцева представила доклад, подготовленный в соавторстве с заведующим отделением гравитационной хирургии крови Вадимом Зининым, на тему «Опыт региона в организации МКП в условиях крупного перинатального центра». Ведущие специалисты по МКП достойно оценили результаты Центра охраны материнства и детства по внедрению МКП в акушерской практике», – указано на сайте ведомства.

Отмечается, что направление, которому был посвящен конгресс, нацелено на минимизацию переливания донорских компонентов крови и применению кровосберегающих технологий.