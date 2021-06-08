Заключенные записали для своих детей аудиокниги с посланиями

Заключенные УФСИН России по Югре поучаствовали в акции «Аудиокниги для детей осужденных». Так люди, отбывающие наказание в местах не столь отдаленных, получили возможность поддерживать связь со своими семьями и детьми. Акция стартовала во всех территориальных органах по инициативе Центра общественных связей ФСИН России. Ее посвятили празднованию Дня защиты детей.

«Одна из главных задач акции, в которой участвуют все регионы России, – содействие процессу ресоциализации оступившихся граждан и сохранение общественно-полезных связей с родными и близкими. Произведения осужденные подобрали с учетом возраста своих детей из собраний библиотек при исправительных учреждениях округа», – отметили в пресс-службе окружного ведомства.

Для своих чад осужденные выбрали различные сказки, произведения Александра Пушкина. А в завершении аудиозаписи оступившиеся родители оставляли пожелания своим домочадцам. Записи на CD-дисках отправят по адресам через администрацию пенитенциарного учреждения.