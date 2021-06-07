В Югре только три водоема из 27 подходят для плавания

В ХМАО из 27 водоемов, где купаются и отдыхают люди, пригодны для досуга только три. По сообщениям окружного Роспотребнадзора, проверку по санитарно-эпидемиологическим требованиям прошли озера Нешинелор в Белоярском районе, озеро Окунево в Советском районе, Магылор в Нижневартовском районе.

«Несмотря на то, что в автономном округе проводится контроль качества воды водоемов, Управление Роспотребнадзора по ХМАО – Югре не рекомендует купаться в местах, не предназначенных для рекреационных целей», – предупредили югорчан представители ведомства.

На рассмотрении также находятся участки протоки в Лангепасе и Покачах.