59 новых случая коронавируса выявлено в Югре за сутки

За минувшие сутки новые ковид-пациенты выявлены в 13 муниципалитетах Югры. Суточный прирост составил 59 случаев. Лидируют по этому показателю Сургут (11) и Нижневартовск (10).

«На момент выявления у 41 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у двоих – бессимптомно», - сообщили в региональном оперативном штабе.

Сейчас с болезнью борются 597 человек. Состояние 41 пациента тяжелое, 22 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Выздоровели за сутки 15 югорчан.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 57 877 случаев новой коронавирусной инфекции. 56 480 югорчан излечились, 800 – умерли.