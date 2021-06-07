В Югре около 11 процентов работодателей ищут грамотных сотрудников, но только пять процентов соискателей указывают это в резюме

Почти 11 процентов работодателей из ХМАО требуют от сотрудника быть грамотным, в то время как только пять процентов соискателей сообщают о таком навыке в резюме. Об этом сообщает исследовательский центр портала hh.ru. В целом по стране этот показатель равен 6,3%.

Отмечается, что самая высокая доля вакансий с таким требованием наблюдается в сферах «Спорт, фитнес, красота» (31,8%), «Консультирование» (30,4%) и «Административный персонал» (28,1%). Самой грамотной назвали профессиональную область «Наука, образование».

«Грамотный русский язык от соискателей в 2021 году требуется в 13,3% или в 430 тысяч вакансий по всей России – за последние пять лет количество вакансий с таким требованием растет в среднем на 25% от года к году. Как показало исследование, наиболее строго к грамотности относятся работодатели из Республики Дагестан – такое требование встречается в 19,5% вакансий, открытых в этом регионе. Реже всего на грамотность обращают внимание в вакансиях из Чукотского АО (5,8%)», – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна осипова.

В ходе исследования также стало известно, что больше всего грамотных соискателей из Санкт-Петербурга – 7,8% сообщает о таком навыке в своих резюме.