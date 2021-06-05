В Югре выявлено 62 новых случая заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 62 новых случая COVID-19 в 14 муниципалитетах. Больше всего новых заболевших в Нижневартовске (11), Сургуте и Советском районе (по 10), Ханты-Мансийске и Нягани (по 5).

«На момент выявления у 47 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 57 случаях. По 4 контакты уточняются», – сообщили в оперативном штабе региона.

Сейчас коронавирусом болеют 525 человек. Состояние 42 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Накануне в Сургуте скончался пациент с диагностированным коронавирусом. Число умерших от ковида югорчан с начала пандемии достигло 800.

С начала пандемии в Югре зарегистрировано 57 757 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 56 432 югорчанина.