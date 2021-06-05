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​За год экономика Югры получила инвестиций более чем на триллион рублей

Наталья Комарова презентовала инвестиционный потенциал Югры почетной публике ПМЭФ

​За год экономика Югры получила инвестиций более чем на триллион рублей
Фото admhmao.ru

Объем инвестиций в экономику Югры за 2020 год превысил один триллион рублей. Такие данные привела Наталья Комарова в ходе своего выступления на сессии «Инфраструктура со знаком качества. Как меняется взгляд инвесторов на проекты?» на Петербургском международном экономическом форуме.

Губернатор Югры добавила, что к 2030 году ежегодное привлечение инвестиций в регион должно достигнуть 1,7 триллионов рублей. «Крайне важно договориться о стандартах, сертифицировать их и предложить всем участникам отношений. В этой связи необходимо изучить современные механизмы и внедрять их в практическую деятельность. В Югре наработан опыт использования отдельных элементов этой системы, включая «зеленые облигации», применяемые с 2017 года. Это привлекательный проект, реализуемый с применением международных стандартов», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей региона.

По словам губернатора, в Югре «особый, бережный подход к каждому инвестиционному рублю». «Ждем инвесторов», – резюмировала свое выступление Наталья Комарова.

Стоит отметить, что Югра существенно поднялась в рейтинге инвестпривлекательности России – по итогам 2020 года она заняла шестую строчку наряду с Нижегородской областью. Об этом так же стало известно из отчета Агентства стратегических инициатив на ПМЭФ-2021.


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Сегодня в 14:35, просмотров: 266, комментариев: 0
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