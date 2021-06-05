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Санврачи Югры проведут бесплатные консультации для бизнесменов

Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей Югры

Санврачи Югры проведут бесплатные консультации для бизнесменов
Фото: ki-news.ru

Предпринимателям Югры расскажут о том, как не стать нарушителем санитарно- эпидемиологических требований и прав потребителей. Так, санврачи проведут день открытых дверей для бизнес-сообщества. Бесплатную консультацию от специалиста можно получить 10 июня с 12 до 16 часов в Управлении Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

В ведомстве уточняю, что мероприятие проводится с целью «реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышения грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, развития механизма открытости Роспотребнадзора, применении новых форм и методов контроля (надзора), возможностях информационных ресурсов».


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Сегодня в 12:17, просмотров: 316, комментариев: 0
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