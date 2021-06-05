Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей Югры

Предпринимателям Югры расскажут о том, как не стать нарушителем санитарно- эпидемиологических требований и прав потребителей. Так, санврачи проведут день открытых дверей для бизнес-сообщества. Бесплатную консультацию от специалиста можно получить 10 июня с 12 до 16 часов в Управлении Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

В ведомстве уточняю, что мероприятие проводится с целью «реализации информационной политики по работе с предпринимательским сообществом, повышения грамотности населения в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, развития механизма открытости Роспотребнадзора, применении новых форм и методов контроля (надзора), возможностях информационных ресурсов».