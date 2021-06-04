Весной на водоемах ХМАО погибли пять человек

С начала апреля в Югре утонули пять человек. Все они, по предварительным данным, выпали из плавательных средств, передвигались на которых без спасательных жилетов. Статистику опубликовала пресс-служба ГУ МЧС по Югре.

С начала сезона в регионе проведено более 100 рейдов, в ходе которых 68 человек привлечены к административной ответственности. Чаще всего нарушения касаются несоблюдения судоводителями правил плавания и обеспечения безопасности пассажиров.

«На данный момент на территории округа сезон купания еще не открыт, пляжей, принятых в эксплуатацию пока нет. Поэтому основные усилия наших инспекторов направлены на профилактику нарушений при пользовании маломерными судами. Сейчас именно несоблюдение правил безопасности на воде становятся причиной трагических последствий», - отметила руководитель отдела обеспечения безопасности людей на водных объектах Главного управления Ольга Кашкарова.

Инспекторы будут проводить патрулирования ежедневно.