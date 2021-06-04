Предупреждение об опасной погоде объявлено в ХМАО на 5 июня

В субботу, 5 июня, в отдельных районах Югры ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Местами пройдет кратковременный дождь, но будет жарко: +22,+27 °С, местами +15,+20 °С.

В воскресенье, 6 июня, пройдут грозы, ветер стихнет до умеренного, а дневные температуры понизятся до +9,+14 °С, по югу +15,+20 °С.

В Сургуте, по данным Gismeteo, днем в субботу температура воздуха поднимется до +19°С, порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду, весь уикенд будут идти дожди.