Почему поднятый Югрой вопрос налогообложения нефтяников касается каждого жителя региона

На минувшей неделе в Югре прошло большое совещание, на котором представители правительства региона, нефтяников, министерств финансов и энергетики, а также профильных комитетов Госдумы обсуждали вопросы налогообложения сырьевых компаний. Предложение, которое озвучила Наталья Комарова – максимально быстро перевести нефтекомпании с налога на добычу полезных ископаемых к налогу на дополнительный доход.

Это специфическая тема, которую сложно понять непогруженному в технические и финансовые реалии человеку, но на самом деле она касается всех жителей «большой» Тюменской области и нескольких других регионов. И вот почему.

Чтобы понять ситуацию, нужно вспомнить ряд вводных. Первая из них максимально банальна – благополучие всей нашей страны во многом зависит от добычи нефти и налогов, которые с ее продажи платят российские компании. Эти налоги распределяются по разным бюджетам и во многом наполняют как федеральную казну, так и кормят добывающие регионы – в их числе Югра, Тюменская область (наша общая программа «Сотрудничество» формируется во многом из доходов от добычи нефти и газа), Татарстан, Башкортостан, Якутия.

Ключевым для нефтяников является налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Долгое время он был актуален, но есть большая проблема – он не учитывает, насколько «дорого» компаниям досталась нефть. Условно, есть новые активные месторождения, где добыча идет хорошими темпами, а есть или старые участки, или просто трудноизвлекаемые запасы. В настоящий момент эти две «разные» нефти для государства равны – компании должны заплатить с них одинаковую долю. А это приводит к тому, что многие сложные или старые обводненные участки становятся нерентабельными, и добыча на них будет сворачиваться. Это, в свою очередь, грозит сокращением налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и в целом финансовой и, следовательно, социальной нестабильностью в нескольких ключевых регионах страны, включая Югру – на это обратила внимание участников сургутского совещания Наталья Комарова.

«Как вы знаете, налоговая нагрузка на нефтяную отрасль, являющуюся одной из основ экономики и страны, и Югры, значительна. Только рентные платежи составляют порядка 42-45 процентов от выручки компаний, – объясняет депутат Госдумы, председатель комитета по энергетике Павел Завальный. – А с учетом отраслевых налогов этот показатель достигает 60 процентов. При этом структура запасов ухудшается, и для поддержания существующих уровней добычи необходимо вовлекать в разработку трудноизвлекаемые запасы, интенсифицировать добычу на истощенных месторождениях».

По словам парламентария, это особенно актуально для Югры, где есть огромная Баженовская свита – группа месторождений с невероятным потенциалом, для разработки которого нужно применять новейшие и сложнейшие технологии. А еще есть так называемые «браунфилды» – участки, где основная часть нефти была варварски выкачаны еще в советские времена, а обводнение составляет 99 процентов – то есть из тонны сырого продукта, извлеченного из скважины, только один процент составляет нефть. Ее еще нужно собрать и затем отправлять на продажу.

Такие браунфилды, в частности, эксплуатирует «Роснефть» на Самотлоре и возле Нефтеюганска. Надо ли говорить, что будет, если крупнейшая нефтяная госкомпания свернет эти объемы? Это будет страшным ударом для двух крупных городов Югры. Сокращение добычи приведет к сокращению персонала, будет меньше налога на прибыль (который идет в региональный бюджет), меньше налога на доходы физлиц (идет в местный и региональный бюджеты), плюс повышение безработицы. Всего этого можно избежать, если стимулировать нефтяников к продолжению разработки «сложной» нефти.

«Для вовлечения этих запасов в экономически рентабельную разработку необходима донастройка налоговой системы. Режим налогообложения добавочного дохода, который экспериментально применяется с 2019г., позволяет это сделать», – отмечает Завальный.

«В то же время эффективность взвешенных налоговых решений уже привела к заданным результатам и в нашем регионе – в отношении Самотлорского месторождения: с 2018 года объём дополнительной добычи по Самотлору составил больше 12 миллионов тонн; дополнительных инвестиций более 100 миллиардов рублей», – добавила Наталья Комарова.

Ее предложение – уже сейчас, с 2022 года (бюджет на этот период пока еще только верстается) перевести нефтяников с НДПИ на налог на дополнительный доход. Это будет стимулировать компании к инвестициям в разведку и технологии добычи сложной нефти. По словам Натальи Комаровой, речь идет о триллионе рублей, которые дополнительно могут влиться в отрасль в течение десяти лет, а также о включении в разработку четырех миллиардов тонн нефти.

К слову, разговор о стимулировании нефтекомпаний к добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в апреле поднял президент Владимир Путин в ходе своего послания к Федеральному собранию.

«Чем важно прошедшее совещание: оно состоялось в преддверии нового трехлетнего бюджетного цикла. Принято решение, что на базе комитета по бюджету и налогам Государственной Думы будет создана рабочая группа с участием профильных комитетов Госдумы, министерств, исполнительной власти нефтедобывающих регионов и компаний отрасли», – рассказывает Павел Завальный.

Как сообщают источники СИА-ПРЕСС в правительстве Югры, продвигать эту проблематику в федеральном парламенте будут также новоизбранные депутаты от региона – бороться за мандаты будут, помимо Завального, большой специалист в сфере налогов Ольга Ануфриева (к слову, она возглавила рабочую группу, которая будет обсуждать тему в Госдуме), Вадим Шувалов и Василий Филипенко. Большой союзник Югры в этом вопросе – глава Татарстана Рустам Минниханов, который переживает за будущее своего региона и вместе с Натальей Комаровой уже направлял президенту Путину письмо с предложением об изменениях налогообложения нефтяников.

От решения этого вопроса в краткосрочной перспективе зависит финансовое благополучие всей Тюменской области, а в средне- и долгосрочной перспективе – повлияет на всю страну. Если решать проблему наполнения госбюджета «здесь и сейчас» при помощи НДПИ, то завтра или послезавтра могут начаться масштабные проблемы, и придется впопыхах принимать срочные меры. Этого можно избежать, если вовремя посмотреть и просчитать два-три шага вперед.