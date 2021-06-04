Почему менялись результаты предварительного голосования «Единой России» в Югре

Руководство «Единой России» в Югре прокомментировало главный вопрос к прошедшему предварительному голосованию – резко менявшиеся в течение суток результаты, которые к тому же появились позже, чем в других регионах. Как рассказал секретарь югорского отделения партии власти Борис Хохряков, проблема была в количестве уровней выборов и участников.

«Предварительное голосование регулировалось, координировалось, обеспечивалось от начала и до подведения итогов по Государственной Думе, Думе Югры, Тюменской областной Думе, Думам городов Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Сургута и Сургутского района. Это не просто большой пласт работы, это колоссальная нагрузка для всех, кто делал эту работу», – рассказал он во время брифинга.

На это наложились технические и организационные трудности. Во-первых, сведение электронных баз онлайн-голосования, которое применялось партией впервые, и это вызывало определенные сложности.

Во-вторых, электронное голосование сразу в восьми «пластах» выборов – от нескольких крупных муниципалитетов до Госдумы – дополнительная нагрузка на систему и людей, которые впервые в ней работали.

В-третьих, Югра стала одним из немногих регионов, которые совместили онлайн- и оффлайн-голосование. В интернете высказались 80 тысяч югорчан, а еще 136 тысяч пришли на избирательные участки – это 216 тысяч человек в сумме или 19 процентов всех избирателей региона. Это при условии, что заданная федеральным центром планка – 15 процентов. Вот и получилось, что Югра перевыполнила план по явке, и этим усложнила себе задачу подсчета.

«Свод всех итогов, введение их в общую базу на сайте предварительного голосования в режиме реального времени, когда тысячи людей наблюдают за процессом — это первый серьезный опыт такой работы, – подчеркнул Хохряков. – Мы уложились в установленные сроки, но скажу честно, это, с учетом данных по более чем двумстам тысячам проголосовавших по 7-8 бюллетеням югорчанам, было очень нелегко».

В итоге результаты праймериз подгружались на сайт порционно – сначала электронное голосование, потом итоги подсчета бумажных бюллетеней, к тому же в такой напряженной обстановке не обходилось без элементарных технических сбоев. Все это приводило к «скачущим» результатам и подозрениям в том, что итоги голосования «подстраиваются» под нужных кандидатов.

«Обрабатываются последние протоколы, и тот, кто хочет проследить за этим процессом, может видеть на сайте партии, как эти цифры меняются. Меняются в связи с тем, что обрабатываются протоколы очного голосования», — объяснил ситуацию Хохряков.

Надо сказать, что результаты праймериз местами были неожиданными, на некоторых участках очевидные фавориты проигрывали, на некоторых позициях в парламенты разных уровней будут замены. Например, замгубернатора Югры Вадим Шувалов в конкуренции с главой Сургутского района Андреем Трубецким выиграл праймериз в Госдуму по своему округу. Газовик Павел Завальный будет в третий раз баллотироваться в федеральный парламент от западной части Югры. Региональный список в Госдуму возглавили Василий Филипенко, Ольга Ануфриева, Павел Завальный, Сергей Игнатов и Татьяна Гоголева.

Намечается ротация в окружной думе: сургутский нефтяник, пока еще депутат городской думы Игорь Бруслиновский выиграл один из одномандатных округов, одну из региональных групп уверенно забрала глава окружного ОНФ и главврач «Центра охраны материнства и детства» Лариса Белоцерковцева, а общественница и городской депутат Ольга Леснова в плотной борьбе за голоса обошла известного политика и строителя Илью Кандакова.

Вообще победы общественников на этих праймериз – не редкость. Например, региональную группу Пыть-Яха возглавит представитель «Волонтеров Победы» Эка Шенгелая. Еще одна общественница и замечательная певица Вера Кондратьева практически выиграла у мастодонта югорской политики Еремея Айпина. В борьбе за выдвижение в Тюменскую облдуму бывший мэр Мегиона Анатолий Чепайкин неожиданно победил известного спортсмена и действующего депутата Евгения Макаренко.

Это говорит о том, что результаты не были предопределены, а победу одерживали те, кто более эффективно работал с избирателями и заручался поддержкой югорчан.

«В целом я оцениваю результат предварительного голосования положительно. Это хорошее явление в политическом пространстве, – высказал мнение в разговоре с СИА-ПРЕСС доктор политических наук Михаил Мартынов. – Конечно, изменения результатов и последующие подозрения в манипуляции – недостаток прошедшей процедуры, но он объясняется сложностями организационного характера. Все-таки это было мероприятие большого масштаба, которое, в отличие от выборов, не имеет строгого регламента, плюс возможные технические проблемы.

Я бы не стал делать на этом акцент, все-таки речь о внутрипартийной процедуре, пусть сама «Единая Россия» разбирает результаты и ход голосования и принимает решения по выдвижению тех или иных предендентов, которые, может, и не заняли первое место, но показали себя достойно и с точки зрения партийного интереса более выгодны в качестве кандидатов».

Окончательное утверждение победивших на предварительном голосовании претендентов произойдет на съезде «Единой России» в июне. Там же будет одобрена программа, с которой партия власти планирует выйти на главную парламентскую кампанию пятилетия.