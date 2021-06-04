В Югре зафиксировано 58 случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки 58 человек заразились коронавирусом. За всю пандемию 57 695 оказались заболевшими. Об этом пишет оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 16 муниципалитетах региона:

Сургут – 16;

Советский район – 9;

Нижневартовск – 8;

Ханты-Мансийск – 6;

Югорск – 5;

Нягань – 4;

Мегион – 3;

Урай – 2;

Лангепас – 2;

Сургутский район – 1;

Нефтеюганск – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Нижневартовский район – 1;

Кондинский район – 1;

Березовский район – 1.

«На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 55 случаях, по 1 контакт уточняется. Состояние 36 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 799 человек. За сутки излечились 59 человек, за весь период пандемии – 56 392 югорчанина.