В Югре зафиксировано 58 случаев заражения COVID-19

В Югре за сутки 58 человек заразились коронавирусом. За всю пандемию 57 695 оказались заболевшими. Об этом пишет оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 16 муниципалитетах региона:
- Сургут – 16;
- Советский район – 9;
- Нижневартовск – 8;
- Ханты-Мансийск – 6;
- Югорск – 5;
- Нягань – 4;
- Мегион – 3;
- Урай – 2;
- Лангепас – 2;
- Сургутский район – 1;
- Нефтеюганск – 1;
- Нефтеюганский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Кондинский район – 1;
- Березовский район – 1.
«На момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Контакт установлен в 55 случаях, по 1 контакт уточняется. Состояние 36 пациентов тяжелое, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 799 человек. За сутки излечились 59 человек, за весь период пандемии – 56 392 югорчанина.