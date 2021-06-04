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​Наталья Комарова поделилась опытом развития креативных индустрий с участниками ПМЭФ

Югра презентовала механизмы развития креативных индустрий на форуме в Санкт-Петербурге

​Наталья Комарова поделилась опытом развития креативных индустрий с участниками ПМЭФ
Фото admhmao.ru

Наталья Комарова приняла участие в заседании рабочей группы «Создание экосистемы креативных индустрий» на Петербургском Международном экономическом форуме. Эту тему глава Югры обсудила с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чушпевой, замдиректора фонда «Росконгресс» Еленой Марининой, губернаторами Челябинской, Нижегородской и Калининградской областей Алексеем Текслером, Андреем Никитиным и Антоном Алихановым.

Губернатор Югры рассказала, как Югра первой в России приняла специальный закон о креативных индустриях и вышла на системное развитие этой сферы. «Но это было бы невозможно, если бы мы не использовали механизмы развития человека, начиная от идеи, творчества, создания уникальных продуктов, заканчивая специализацией на конкретном виде деятельности», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры. При этом текущий период для развития креативных индустрий – самый подходящий, потому что эта сфера еще не зарегулирована и различных административных барьеров пока нет, добавила губернатор.

В ПМЭФ-2021 участвует целая делегация от Югры, регион там заключает несколько важных соглашений с крупными государственными и бизнес-структурами. Сегодня, 4 июля, на форуме выступит президент Владимир Путин.


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Сегодня в 12:18, просмотров: 185, комментариев: 0
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