В Советском районе перевернулся грузовик: пассажир пострадал

В советском районе грузовик «Shacman» съехал в кювет и перевернулся. Инцидент произошел накануне, 3 июня, на 49 километре автодороги «Югорск – Узюм Юганская КС». Пассажир крупногабаритной машины пострадал.

«На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей», – добавили также в пресс-службе ГИБДД Югры.

Напомним, что в 2019 году в Сургутском районе произошел подобный случай: водитель КамАЗа не справился с управлением, транспортное средство перевернулось. Мужчина погиб.