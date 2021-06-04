В ХМАО и ЯНАО самые высокие зарплатные ожидания

Югра оказалась на втором месте в рейтинге субъектов УрФО по средней предлагаемой зарплате. В 2021 году в округе этот показатель равняется 51 717 рублей. Лидером стал ЯНАО – там средняя плата за труд составляет более 68 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Тюменская область не вошла даже в тройку, уступив Свердловской области. На последнем месте оказалась Челябинская область с 40 тысячами, что меньше, чем в среднем по стране, на восемь тысяч.

Наиболее высокие ожидания по зарплате продемонстрировали также соискатели из ЯНАО – в среднем они рассчитывали на 67 741 рубль, а вот самые скромные – в Курганской области, 33 562 рубля. Жители ХМАО опять заняли «серебро» – 56 934 рубля.

«По сравнению с маем «доковидного» 2019 года и предлагаемые, и ожидаемые зарплаты во всех регионах УрФО выросли. Причем наибольший рост был в ЯНАО: предложение работодателей увеличилось на 5 474 рубля, а ожидания соискателей – на 4 702 рубля», - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.