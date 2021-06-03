Югорский подросток сбежал из ХМАО в Екатеринбург автостопом

14-летняя Кристина Семечева, пропавшая из Советского районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня», найдена живой. По сообщениям поисковиков, подросток покинула город автостопом, но ее удалось поймать.

«Поисковая группа выезжала в лесной массив поселка Пионерский по сообщению: требуется оказать содействие в поиске несовершеннолетней девочки 2007 года рождения. Прибыв к месту вызова, спасатели совместно с сотрудниками полиции, обследовали 27 километров лесного массива, осмотрели заброшенные нежилые строения. Во время поиска от полиции поступило сообщение, что подросток находится в Екатеринбург», – сообщили в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что о пропаже подростка стало известно 29 мая. Позже этим занялся Югорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Югре. Что побудило ребенка отправиться в столицу Урала – не сообщается.