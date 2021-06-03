Роспотребнадзор Югры рассказал, какие вещи запрещено привозить в летний лагерь

Роспотребнадзор Югры рассказал, какие вещи не стоит давать ребенку при поездке в летний лагерь. Вот полный список того, что попало под запрет:

Любые колюще-режущие предметы (за исключением маникюрных принадлежностей)

Огнеопасные вещества

Сигареты

Алкоголь

Взрывчатые вещества (включая петарды)

Токсичные средства

Лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и т.д.

Газовые баллончики и иные средства индивидуальной защиты

Эротическую и порнографическую продукцию

Одежду с агрессивными или нецензурными надписями

Экстремистскую литературу

Лекарственные средства

Предметы для азартных игр (игральные карты и т.д.)

Скоропортящиеся продукты, сладости, вредную пищу

В этот перечень могли попасть и смартфоны с ноутбуками, однако санврачи оговорились, что лучше всего стоит приобрести недорогую технику, так как велика вероятность того, что ребенок может их потерять или сломать.