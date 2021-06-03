Югорчанин убил соседа во время застолья

В Пять-Яхе задержан 36-летний местный житель, которого подозревают в убийстве мужчины. Преступление было совершено около 19.00 2 июня в одном из домов по улице Кедровая.

«Ранее судимый 36-летний местный житель, распивая спиртные напитки со своим 46-летним соседом, спровоцировал конфликт, оскорбительно выразившись в адрес его жены, в ходе которого ножом нанес последнему удар в область грудной клетки. От полученных повреждений мужчина скончался», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Подозреваемый задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.