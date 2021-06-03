От коронавируса лечатся 505 югорчан

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 53 новых случая коронавируса, выздоровели 54 человека. Лидируют по суточному приросту Нижневартовск (12) и Сургут (10).

Большинство новых заразившихся, 35 человек, обратились к медикам с симптомами ОРВИ. У 16 человек диагностирована пневмония. Двое переносят вирус бессимптомно.

Сейчас лечение проходят 505 жителей региона. «Состояние 37 пациентов тяжелое, 21 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в оперштабе.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 57 637 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 56 333 югорчанина, умерли 799 человек. Последний летальный случай был зафиксирован на этой неделе в Березовском районе.