Доставку посылок беспилотниками протестируют в Югре

Югра и Ямал вошли в число четырех субъектов РФ, в которых протестируют доставку грузов беспилотниками. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор «Почты России» Максим Акимов.

Испытания показали, что это позволит снизить стоимость логистики на 15–20 процентов, увеличив частоту сообщений и их надежность. Сейчас «Почта России» работает с несколькими производителями беспилотных летательных аппаратов.

«Сейчас выбираем конкретную модель беспилотника. Также необходимо проработать максимально удобную систему работы наземных служб: наши сотрудники не должны проходить специальный курс университета, чтобы работать с этой техникой. Именно для этого нам нужно полномасштабное тестирование. Потом технологию можно будет распространять и в других регионах, в том числе в Центральной России», - рассказал Максим Акимов.

Ранее у ФАС возникли претензии к «Почте России» из-за высоких надбавок за доставку посылок в труднодоступные места.