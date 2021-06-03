Смертность населения снизилась в Югре в апреле

В апреле 2021 года смертность в Югре снизилась на 17,5 процента по сравнению с мартом этого же года. Количество умерших, по данным окружного управления ЗАГС, сократилось с 1 125 до 928 человек.

При этом годовой рост смертности продолжился. В апреле 2020 года умерли 824 человека, что на 11 процентов меньше, чем в апреле 2021-го.

Рождаемость осталась стабильной: в апреле 2020 года родили 1 588 югорчан, в апреле 2021-го – 1 612 (+1,5%).

В Сургуте в апреле родились 478 человек (+4% к апрелю 2020-го), умерли – 196 человек (+11%).

Напомним, по итогам 2020 года смертность в регионе выросла на 26 процентов. Основной причиной роста стала пандемия коронавируса.