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​Сильный ветер принесет в Югру снег

На 3 июня в ХМАО объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде

​Сильный ветер принесет в Югру снег
Фото: pixabay.com

В четверг, 3 июня, в Югре ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха ночью опустится до 0,+5 °С, при прояснениях до -5 °С, днем +6,+11 °С, местами +12,+17 °С. В конце рабочей недели немного потеплеет: днем +11,+16°С, местами +19,+24°С. Но ветер будет дуть с севера.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo.ru, до конца недели будут идти дожди, днем температура воздуха будет держаться около +10°С.


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02 июня в 22:23, просмотров: 255, комментариев: 2
Комментарии:
Местный
не нравится
02 июня в 22:36
Прекрасно. 3 июля снег
Alkonowa1ow Местный
не нравится
02 июня в 22:51
Таки, черемуха зацвела.
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