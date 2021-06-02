На 3 июня в ХМАО объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде

В четверг, 3 июня, в Югре ожидается сильный ветер порывами до 17 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Предупреждение о неблагоприятной погоде опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

Температура воздуха ночью опустится до 0,+5 °С, при прояснениях до -5 °С, днем +6,+11 °С, местами +12,+17 °С. В конце рабочей недели немного потеплеет: днем +11,+16°С, местами +19,+24°С. Но ветер будет дуть с севера.

В Сургуте, по данным сервиса Gismeteo.ru, до конца недели будут идти дожди, днем температура воздуха будет держаться около +10°С.