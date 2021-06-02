Около половины жительниц ХМАО заявили, что вышли на работу до конца декрета

Около четверти жительниц Югры после декрета меняют место работы. Об этом сообщает исследовательский центр Зарплаты.ру со ссылкой на собственный опрос, в котором приняло участие почти 1800 трудоустроенных россиянок с детьми до семи лет.

При этом отмечается, что 31 процент жительниц округа кардинально изменили сферу деятельности, 15 процентов стали фрилансерами, 6 процентов совсем перестали работать, а 17 процентов просто сменили компанию. Только лишь четыре процента открыли свой бизнес, а три ушли в другой декрет.

«Среди причин невозвращения к бывшему работодателю женщины чаще всего назвали отсутствие интереса к работе, необходимость заботы о ребенке, желание профессиональной реализации в другой сфере, а также уговоры супруга оставаться дома», – прокомментировали в пресс-службе Зарплаты.ру.

Также известно, что почти половина югорчанок не досидели до конца декрета и вышли на работу, пять процентов опрошенных вернулись к обычной жизни сразу после родов.