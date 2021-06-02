В Югре вынесли приговор водителю, который чуть не задавил полицейского

Мегионца, который прокатил полицейского на капоте, приговорили к 3,5 годам условно. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Югры.

«Собранные Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31-летнему жителю города Мегиона. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 и ст. 264.1 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения)», – указано в пресс-релизе структуры.

Напомним, что инцидент произошел ночью 2 апреля 2021 года. Нетрезвый горожанин, лишенный водительских прав, рассекал на «Шевроле» и привлек внимание силовика, который потребовал остановиться, но водитель и не думал прекращать поездку. Испугавшись, что ему может грозить наказание, злоумышленник сбил полицейского, но тот ухватился за часть машины. С «пассажиром» пьяный мегионец проехал более одного километра.