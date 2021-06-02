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​Наталья Комарова напомнила об обязанности каждого носить маски

Контроль за ношением масок усилят в Югре

​Наталья Комарова напомнила об обязанности каждого носить маски
Фото предоставлено администрацией Сургута

В Югре усилят контроль за использованием средств индивидуальной защиты в общественных местах. Такое поручение дала губернатор региона главам муниципалитетов во время заседания оперативного штаба.

«Поручаю главам муниципальных образований усилить контроль за исполнением постановления губернатора от 9 апреля 2020 года, рекомендации управления Роспотребнадзора по ХМАО в части обязательного использования средств личной защиты в общественных местах в условиях режима повышенной готовности. Он действует в нашем регионе», - сказала Наталья Комарова.

Кроме того, профильным ведомствам поручено разработать защитный протокол по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции, а также проверить актуальность действующих правил.

Напомним, масочный режим действует в Югре с апреля прошлого года. Жителей региона пытались приучить к ношению масок регулярными рейдами. Особенно внимательно к исполнению этого правила относились в общественном транспорте. Некоторые ситуации заканчивались скандалами: «безмасочников» буквально выталкивали на мороз, чтобы автобус продолжил выполнять рейс. При этом сургутяне жаловались, что сами водители выходят на маршруты без масок.

За посещение общественных мест без средств индивидуальной защиты предусмотрены многотысячные штрафы.


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Сегодня в 10:31, просмотров: 224, комментариев: 0
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