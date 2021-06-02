На крупнейшем Петербургском экономическом форуме работает делегация от Югры

Наталья Комарова во главе делегации от Югры сегодня, 2 июня, начинает работать на одном из ключевых экономических и политических событий года – Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он пройдет со 2 по 5 июня в северной столице России.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, Наталья Комарова подпишет несколько важных соглашений о сотрудничестве, в частности, со Сбербанком, РАНХиГС, Фондом содействия реформированию ЖКХ, министерством культуры, Русским музеем, ЛУКОЙЛом, госкорпорацией «ВЭБ.РФ».

Также губернатор Югры выступит на нескольких сессиях и дискуссиях – например, о креативных индустриях (которые в нашем регионе развиваются по специальной программе) на площадке, которую будут вести эксперты благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко – о влиянии этой сферы экономики на развитие малых городов. Также Наталья Комарова в числе других экспертов обсудит вопросы демографии, национальному рейтингу инвестклимата, развитию северных территорий и коренных народов. Последняя тема будет обсуждаться с участием министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, президента университета Арктики Ларса Куллеруда, а также послами Канады, Норвегии и Финляндии в России.

ПМЭФ – одно из крупнейших и важнейших деловых событий в России, проводится с 1997 года. В нем участвуют практически все политические и бизнес-элиты нашей страны, включая президента и премьер-министра.