Жители ХМАО выделили наиболее подходящие для подростка профессии

68 процентов жителей ХМАО хотят, чтобы их дети начали работать до 18 лет. Об этом сообщает служба исследований hh.ru cо ссылкой на опрос, который также показал, что 20 процентов югорчан не готовы дать такой совет.

«Ключевыми преимуществами раннего трудоустройства в регионе считают развитие самостоятельности (77%), приобретение новых навыков (71%) и появление собственного заработка (67%). Также многие отметили повышение ответственности (63%), появление настоящего жизненного опыта (54%), возможность накопить денег на определенную цель (52%), развитие финансовой грамотности (40%) и помощь в определении будущей профессии (40%)», – отметили в пресс-службе портала.

Отмечается, что наиболее подходящей для подростка в первую очередь считается работа курьером – 63 процента респондентов выбрали этот вариант. Также в тройку лидеров вошли такие профессии, как расклейщик объявлений и ассистент.

Среди главных недостатков опрошенные выделили сложность совмещения работы и учебы, опасность быть обманутым, низкий заработок, негативное влияние на учебу, а также опасность самой работы.