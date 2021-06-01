41 человек заразился коронавирусом в Югре за сутки

В мае 2021 года в Югре зарегистрировано 1 473 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за этот период 1 459 югорчан, умерли – пятеро. За такой же период прошлого года было зарегистрировано 2 182 случая ковида.

К 1 июня в регионе выявлено 57 538 случаев ковида, выздоровели 56 224 человека, 798 – умерли. Суточный прирост составил 41 случай. Лидируют по этому показателю Нижневартовск (13), Сургут (8) и Ханты-Мансийск (5).

Сейчас лечение от коронавируса проходят 516 югорчан. «Состояние 37 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в оперативном штабе региона.