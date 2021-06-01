Пропажей девочки-подростка в Югре занялись следователи

В Югре 29 мая пропала 14-летняя Кристина Семечева. Девочка ушла из Советского районного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Берегиня» в город Советский около 17.00 и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Делом о пропаже подростка занялся Югорский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Югре.

«При наличии сведений в возможном местонахождении Семечевой просьба сообщить их в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по телефону 89505027452 (круглосуточно)», - попросили в пресс-службе ведомства.

Семечева Кристина Анатольевна, 6 марта 2007 года рождения.

Приметы разыскиваемой: на вид 14-15 лет, рост 153-155 см, худощавого телосложения, лицо овальное, подбородок круглый, волосы до плеч, темно-русые, нос прямой, губы средние, уши средние.

Одета: футболка белого цвета, легенцы светлого цвета, кроссовки тканевые синего цвета, при себе телефон отсутствует.