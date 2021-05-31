Utair разрешила провозить детские самокаты, беговелы и велосипеды бесплатно

С 1 июня пассажиры авиакомпании Utair смогут перевозить бесплатно детские самокаты, велосипеды или беговелы. Инвентарь весом до 15 кг можно будет сдать в багажное отделение, если с собой нет детской коляски.

«В результате диалога с пассажирами в прошлом году мы упростили условия провоза спортинвентаря, и сейчас вводим бесплатную услугу для маленьких путешественников. Это максимально удобные условия для пассажиров, путешествующих семьями и предпочитающих активный отдых», — отметил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Услуга доступна для детей до 12 лет. «Каждое средство передвижения можно сдать на стойке регистрации с багажом. А на самокате, если он не электрический, можно доехать до гейта и сдать там, аналогично детской коляске», - пояснили в пресс-службе авиакомпании.