Два медведя подрались из-за конфеты на месторождении в Югре

Медведи продолжают выходить к людям в поисках пропитания. Очередное видео снято на месторождении в Югре: двое косолапых вышли на дорогу и выпрашивали еду. Вахтовик решил угостить одного из них конфеткой, чем спровоцировал драку животных. Ролик опубликован в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте».

Подписчики группы по-разному оценили произошедшее. Одни пытались шутить: «С такими темпами, они скоро в столовой будут стоять с подносом в очереди, салаты, котлеты, булочки брать». Другие призывали не кормить диких животных.

Стоит отметить, что из-за того, что животных прикармливают и оставляют открытые мусорные баки в населенных пунктах и на месторождениях, животные все чаще выходят к людям. Только в мае медведи устраивали беспорядки на дачах в Октябрьском районе и на кладбище в Лангепасе.