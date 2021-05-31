Югра сохранила позиции в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

Югра сохранила третью позицию в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ. Впереди только Москва и Санкт-Петербург. Соседи в пятерку не вошли: Ямал расположился на шестом месте, Свердловская область – на седьмом, Тюменская область – на 11-м, Челябинская – на 19-м, Курганская – на 74-м.

Список составлен аналитиками РИА «Рейтинг» на основе данных Минфина, Федерального казначейства и Росстата. Эксперты оценивали показатели масштаба и эффективности экономики, показатели бюджетной и социальной сфер. Максимум регион мог набрать 100 баллов. Югра по итогам 2020 года набрала 74,7 балла, по итогам 2019-го – 77,7 балла.

Отмечается, что социально-экономическое положение 79 из 85 российских регионов в прошлом году ухудшилось из-за пандемии коронавируса и неблагоприятной ситуации на сырьевых рынках.

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