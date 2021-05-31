По итогам большого совещания о налогообложении нефтяников будут корректировать законы

Большое совещание о налогообложении нефтяников прошло в Сургуте 29 мая. Собрание было довольно представительным: в гости к губернатору Наталье Комаровой приехали заместители профильных министров, депутаты Госдумы, возглавляющие комитеты, крупные эксперты и представители нефтяных компаний – в частности, гендиректор Сургутнефтегаза Владимир Богданов.

Повод для разговора такой – сейчас формируется бюджет на 2022 и перспективу 2023-2024 годов. Ключевой для российской казны фактор – добыча полезных ископаемых и налоговый режим, по которому живут их экспортеры. Проблема в том, что соглашение ОПЕК+, по которому Россия снизила добычу нефти (в Югре она в связи с этим упала на десять процентов) и последние перемены в налогообложении сырьевых компаний приводит к тому, что они начинают сокращать инвестиции в разведку и инвестиции в разработку трудноизвлекаемых запасов. Это беспокоит власти субъектов федерации и может повлиять на экономику и, следовательно, социально-экономическое положение этих регионов.

«В Югре созданы все условия, чтобы компании могли развиваться, увеличивать объемы добычи и запасов нефти. Отмечу, что компании, которые работают у нас в Югре, социально ориентированные, они не только развивают у нас свой производственный курс, но и активно участвуют в проектах, направленных на развитие жизни югорчан», – отметил по этому поводу депутат думы Югры Василий Филипенко.

«Политика регионов с традиционной нефтедобычей, таких как Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Республика Коми, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, направлена на стимулирование инвестиций в эксплуатационное бурение, геологоразведку, инфраструктурные, природоохранные проекты. Все это влияет на социальную уверенность населения и долгосрочность экономического развития», – сказала на совещании Наталья Комарова.

Поэтому нужно найти баланс между интересами государства, инвесторов и выполнением социальных обязательств перед гражданами. «Сотни тысяч рабочих мест, от 10 до 15 процентов налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны, развитая производственная инфраструктура, города с инфраструктурой для людей, поколениями связанных с нефтяной отраслью, – все это требует стабильной государственной политики и эффективного отраслевого регулирования в долгосрочной перспективе. Мы говорим о влиянии изменений, вводимых государством, на устойчивость нефтяных компаний, на общественную, гуманитарную чувствительность регионов в перспективах их развития», – сообщила губернатор Югры.

«Нефтегазовая отрасль – локомотив и драйвер нашей экономики, дает работу смежным областям, и, конечно, вопрос устойчивого развития отрасли крайне важный. Режим налогообложения влияет на экономические условия работы в отрасли, – сказал депутат Госдумы, председатель комитета по энергетике Павел Завальный. – По мере ухудшения запасов, мы должны изменять экономические условия. Сегодняшний этап – настройка налоговой системы с учетом практик применения этого режима с тем, чтобы сделать рентабельными запасы».

Наталья Комарова предложила перевести нефтяников на новый фискальный режим – налог на дополнительный доход (НДД). По словам губернатора, это решение лежит в фарватере послания президента к Федеральному Собранию, оно позволит вовлечь в освоение более четырех миллиардов тонн «сложной» нефти и даст индустрии около триллиона рублей инвестиций на ближайшее десятилетие. Причем перевести нефтяников на новый налоговый режим Наталья Комарова предложила к кратчайшие сроки – с 1 января 2022 года.

«Первое решение, которое было принято, это создать рабочую группу, в которую войдут представители всех компаний, заместитель министра финансов, заместитель министра энергетики, – сказал депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. – Возглавить рабочую группу попросил Ольгу Ануфриеву. Она выдающийся специалист в области налогового законодательства, работает как эксперт с нефтяными компаниями, министерствами, объединяет работу государственных ведомств и компаний, поэтому с моей точки зрений она может провести работу в кратчайшие сроки».

Сама Ольга Ануфриева – член общественного совета при Федеральной налоговой службе и эксперт комитета Госдумы по налогам и бюджету – так прокомментировала итоги большого разговора: «Поставленные на совещании проблемы и вопросы были очень серьезные. Первое, что нужно сделать, это искать решения не только с точки зрения интересов отрасли и бюджетов, но и необходимо находить баланс интересов компании и тех людей, которые живут на территориях, где идет добыча».

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что в условиях девальвации рубля нефтяники в принципе ощущают себя неплохо, но при этом есть необходимость разрабатывать большой ресурсный потенциал Западной Сибири.

«Сегодняшнее решение о создании рабочей группы на базе комитета по бюджету и налогам позволит в короткие сроки сбить позиции и выйти с дополнительными инициативами, – заявил по итогам мероприятия замминистра энергетики Павел Сорокин. – Сегодня были обсуждены трудности, с которыми сталкивается отрасль. К осени должны быть результаты работы группы. У меня нет сомнений, что мы придем к консенсусу и к общему пониманию, потому что большая работа уже проведена по инвентаризации по различным параметрам».