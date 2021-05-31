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​Большинство югорских клещей переносят боррелиоз

От нападения клещей пострадали более 1,5 тысячи жителей Югры

​Большинство югорских клещей переносят боррелиоз
Фото: pixabay.com

В Югре к медикам из-за укусов клещей обратились 1 597 человек. Чаще всего членистоногие нападают в Ханты-Мансийске (277 случаев), Пыть-Яхе (220) и Нефтеюганске (165). В Сургуте пострадали 118 человек. Противоклещевой иммуноглобулин был введен 1 018 пострадавшим

В этом году клещи активнее, чем в прошлом, когда за такой же период было зарегистрировано 1 469 случаев укусов клещами, отмечается на сайте окружного управления Роспотребнадзора.

«Зараженность клещей возбудителями инфекций остается высокой. В лабораториях автономного округа проводятся исследования заражённости на четыре инфекции клещей, снятых с людей и собранных в природе. Также, исследования проводятся с помощью методик ПЦР и ИФА. Всего с начала сезона исследовано 226 клещей, в том числе, снятых с людей – 226. Зараженность клещей составила: вирусом клещевого энцефалита – 0,6 процента, возбудителем клещевого боррелиоза – 31,8 процента, возбудителем эрлихиоза – 3,7 процента», - рассказали в ведомстве.

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Сегодня в 17:50, просмотров: 128, комментариев: 0
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