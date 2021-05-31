В предварительном голосовании «Единой России» в Югре приняли участие более 200 тысяч человек

Суммарное количество избирателей на предварительном голосовании «Единой России» в Югре составило 205 тысяч человек – это практически каждый пятый обладатель избирательного права. Судя по всему, этот результат будет выше среднего по стране – по некоторым данным, во всей России в праймериз приняли участие около 11 миллионов человек, то есть порядка десяти процентов всех избирателей.

Надо сказать, что Югра – один из немногих регионов, который провел предварительное голосование в комбинированном онлайн- и оффлайн-режиме. С 24 по 30 мая все желающие могли поддержать понравившихся кандидатов через сайт pg.er.ru, залогинившись при помощи «Госуслуг», а 30 мая были открыты 319 избирательных участков. По словам секретаря окружного отделения «Единой России», председателя думы Югры Бориса Хохрякова, онлайн-способ голосования использовали 80 тысяч жителей региона (это семь процентов всех избирателей), а на участки пришли 125 тысяч граждан (еще 11 процентов). Из-за этого подсчет голосов в Югре идет несколько дольше, чем в других регионах, где было меньше голосующих и итоги получилось подвести быстрее.

По словам Хохрякова, такие итоги – «результат качественной организации процедуры предварительного голосования, масштабная агитационная работа кандидатов в тесном и плодотворном сотрудничестве со СМИ, реальная конкуренция среди кандидатов и интерес к предварительному голосованию и поддержка жителей автономного округа».

На самом деле интерес югорчан к праймериз и такое большое количество можно объяснить тем, что в нашем регионе нынешний избирательный цикл вмещает множество важных выборов. Осенью будут распределены два мандата депутатов Госдумы, 38 – думы Югры, 10 – Тюменской областной думы, плюс еще партийные списки во все три вышеуказанных парламента и 310 депутатов местных дум (в том числе, Сургута). Суммарно – 365 мандатов.

«Всего в качестве кандидатов зарегистрировалось 1163 югорчанина. Причем 63 из них претендовали на выдвижение в качестве кандидатов в депутаты Государственной Думы РФ по одномандатным избирательным округами и по партийным спискам. 143 – в Думу Югры, 63 – в Тюменскую областную Думу. Безусловно, самая высока конкуренция за мандаты в Государственную Думу Российской Федерации. В среднем же конкуренция составила 3 человека на место», – рассказал Борис Хохряков.

Второй пункт, который обуславливает активность югорчан – прозрачность процедуры праймериз. Для «Единой России» это большое мероприятие – генеральная репетиция будущих выборов, совмещенная с конкурентным отбором лучших кандидатов. Кто победит на предварительном голосовании в условиях, когда на свою волю выразили 20 процентов избирателей в регионе, будет стартовать в летне-осенней кампании с хорошим заделом, плюс – при помощи крупнейшей политической силы в стране. Поэтому в партии власти четко обозначили цель – у участников голосования (как кандидатов, так и избирателей) не должно быть ни малейших сомнений в честности процедуры. Дополнительную гарантию этого обеспечивали 150 наблюдателей от кандидатов на участках в Югре.

«Хочу поблагодарить всех, кто проявил интерес к предварительному голосованию и поддержал действительно достойных кандидатов. Уверен, что предварительное голосование – это хороший задел на дальнейшее развитие нашего региона. Приглашаю всех югорчан активно поддержать кандидатов от партии «Единая Россия» и на выборах осенью 2021 года», – резюмировал итоги праймериз Борис Хохряков.

Подсчет голосов завершится в ближайшее время, а окончательные итоги процесса будут утверждены на съезде «Единой России» 19 июня. Там победители праймериз официально войдут в списки партии власти на выдвижение на парламентские выборы, а их идеи и проекты – войдут в федеральную программу партии.