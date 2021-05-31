В октябрьском районе утонул мужчина: он не смог выплыть после того, как лодка перевернулась

В Октябрьском районе 28 мая утонул мужчина. Как сообщает ГИМС МЧС по округу, трое югорчан плавали на моторной лодке в районе сора «Вандымский», она перевернулась. Двое смогли добраться до берега, а их товарищ пропал.

«Прибыв к месту вызова, совместно с волонтерами, спасатели обследовали пять километров береговой линии, с помощью специального оборудования, водную акваторию на площади более 30 тысяч метров квадратных. В связи наступлением темного времени суток, поиски приостановлены до утра», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Позже труп обнаружили в 50 метрах от берега. Информация об этом поступила спасателям от самих родственников погибшего.