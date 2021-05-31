Накануне в ХМАО зафиксировали 11 ДТП, 4 из которых с участием детей

Минувшие выходные оказались богаты на ДТП: так, за прошедшие сутки было зарегистрировано 11 аварий, в которых 13 человек получили травмы, в том четверо несовершеннолетних. Пресс-служба Госавтоинспекции сообщает о пострадавших детях, проживающих в Пыть-Яхе, Ханты-Мансийске и в Мегионе.





В столице Югры ДТП случилось в 15:52. 11-летний мальчик перевозил через пешеходный переход велосипед между ног, касаясь обеими ногами земли, и угодил под колеса «Мицубиси». Несовершеннолетний получил травмы.

В Пыть-Яхе в 12:44 шестилетний мальчик выбежал перед движущимся транспортным средством из-за припаркованного автомобиля. Водитель «Лады Весты» затормозить не успел. Пострадавшего госпитализировали.

В Мегионе в 17:31 несовершеннолетний катался на роликах и выехал на проезжую часть. «Опель Астра» наехал на восьмилетнюю девочку, которая из-за ДТП получила травмы.

29 мая также произошла авария с участием несовершеннолетнего. В Нижневартовске 12-летний мальчик был в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, но выехал слишком близко к движущемуся автомобилю. Ребенок госпитализирован.

«Как показывает статистика за минувшие выходные, три из четырех ДТП с участием детей произошли по собственной неосторожности несовершеннолетних. Уважаемые взрослые! Не допускайте бесконтрольного нахождения детей на улицах и дорогах. Ежедневно напоминайте им о правилах безопасного поведения в дорожно-транспортной среде и последствиях пренебрежения мерами безопасности при переходе проезжей части и движении в жилых зонах», – отметили в пресс-службе ГИБДД Югры.