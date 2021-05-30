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​До завершения праймериз «Единой России» остались считанные часы. Как можно проголосовать

Предварительное голосование «Единой России» вышло на финишную прямую

​До завершения праймериз «Единой России» остались считанные часы. Как можно проголосовать
Фото pravdaurfo.ru

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов в Госдуму и местные парламенты вышло на финишную прямую. Сегодня, 30 мая – последний день, когда можно поддержать человека, который даже не обязательно состоит в партии власти, чтобы помочь ему выдвинуться на предстоящие большие парламентские выборы.

Напомним, что из всех партий только «Единая Россия» взяла на вооружение такой инструмент, как открытое предварительное голосование. Смысл в том, что любой гражданин нашей страны, имеющий право избираться и не состоящий ни в какой партии, кроме «Единой России» (при этом можно быть беспартийным) мог выдвинуть свою кандидатуру и, получив поддержку земляков, стать кандидатом от партии власти на выборах.

Это стоит дорого – для выдвижения не от представленных в парламентах структур нужно собирать подписи, а это довольно сложная процедура с массой подводных камней. Выдвижение от «Единой России», да еще и с подкреплением в виде ее бренда, позволит даже начинающему политику иметь хорошие шансы на выборах. Но для этого нужно освоить главное умение – общаться с избирателями и получать их поддержку. Предварительное голосование – отличный повод этот инструментарий обкатать.

В Югре на это решились 1177 человек, которые претендуют на 365 мандатов в парламентах четырех уровней – муниципальных (например, в Сургуте), думе Югры, Тюменской областной думе и Госдуме России. К слову, лишь половина из них – члены «Единой России». И треть – молодые люди в возрасте до 35 лет, что говорит о потенциально крупном вливании «свежей крови» в ряды местных депутатов. «Единая Россия» таким образом решает свои собственные задачи по обновлению, повышению разнообразия и, следовательно, шансов на победу на основных выборах.

Ключевой тезис, который разворачивает партия власти – если человек в своем общении с земляками и предложенной им повесткой получит поддержку на праймериз, то он стопроцентно будет поддержан на выборах. Даже если он обошел какого-то большого начальника, вроде как «согласованного» по этому округу. Важнее – не имя и статус, а способность выстраивать диалог с согражданами. «Тенденция к тому, чтобы члены «Единой России» как можно больше общались с избирателями и проводили качественные кампании, наметилась давно, потому что им нужно обеспечивать как можно более легитимные выборы», – отмечает в разговоре с СИА-ПРЕСС политолог Александр Безделов.

Равно как в кандидаты на праймериз допускаются все желающие (с небольшими ограничениями по партийной принадлежности), так и голосовать на них могут практически все. Главный критерий – наличие активного избирательного права. Тут даже партийная принадлежность не помешает – предварительное голосование «Единой России» открыто для всех желающих граждан России. Сегодня еще можно поддержать понравившегося кандидата в режиме онлайн на сайте pg.er.ru, но для этого нужно было до 28 мая подать заявку на включение в число выборщиков на том же сайте, верифицировав себя через «Госуслуги». Если вы этого не сделали, но есть желание проголосовать – это можно сделать в очном формате.

Для этого во всех муниципалитетах Югры открыты 319 участков, где можно, как на «больших» выборах прийти и поддержать своего претендента. Все сделано с соблюдением мер безопасности (тренировка в виде всенародного голосования по Конституции не прошла даром) – на входе измеряют температуру, выдают маску и ручку. Найти свой участок вы можете на сайте pg.er.ru, а также позвонив на горячий телефон для избирателей – 8 800 200 59 65.

За ходом голосования следят общественные наблюдатели, а прозрачность и честность праймериз поставлена на особый контроль глав муниципалитетов – дело настолько важное, что в случае провала могут быть приняты решения о непродлении полномочий. «Власть всегда заинтересована в том, чтобы выборные процедуры реализовывались без скандалов и инсинуаций», – считает президент фонда «Региональная политика» и кандидат юридических наук Павел Манченко. То есть «Единая Россия» кровно заинтересована в том, чтобы не было никаких подтасовок, следовательно, никто не ставил под сомнение результат праймериз. Легитимность этой процедуры гарантирует надежную базу для выдвижения кандидатов на главную парламентскую кампанию пятилетия.

Губернатор Наталья Комарова уже приняла участие в праймериз – об этом она рассказала широкой аудитории своих соцсетей: «Много новых имен. В общественной или профессиональной жизни эти кандидаты уже получили признание жителей. Участие в онлайн-голосовании <на 27 мая> приняли 64 тысячи югорчан. Поддержите своих кандидатов. Проголосовать можно до 30 мая на сайте pg.er.ru в формате онлайн или на своем счетном участке, который будет работать только один день – 30 мая».

«Предварительное голосование – это своеобразная репетиция перед большими выборами. Она призвана продемонстрировать серьезность намерений кандидатов, – рассказал СИА-ПРЕСС директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин.– Может показаться, что «Единая Россия» сама усложняет себе жизнь, создавая это напряжение незадолго до основных выборов, но на самом деле она проверяет «боеготовность» своих региональных и местных подразделений, а также будущих кандидатов».

На сегодня предварительное голосование «Единой России» – один из действенных инструментов, которые позволяют претендентам на вхождение в политику показать себя и опробовать свои силы «в поле», имея шанс на выдвижение от партии парламентского большинства. А для избирателей это – возможность поддержать симпатичных им активных сограждан и ту повестку, с которой они хотят попасть в парламенты разных уровней. До конца праймериз несколько часов – есть время проявить гражданскую активность и сделать осенние выборы интереснее с точки зрения представленных кандидатов.


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Сегодня в 12:20, просмотров: 59, комментариев: 0
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