За сутки в ХМАО выявлено 50 пациентов с коронавирусом

Коронавирус не сдается: за субботу, 29 мая, в Югре выявлено 50 новых случаев заболевания в 14 муниципалитетах.
Как передает региональный оперштаб, в лидерах на сей раз Нижневартовск: почти треть всех случаев приходится на этот город. В целом же список выглядит так:
- Нижневартовск – 16;
- Сургут – 10;
- Советский район – 8;
- Мегион - 3;
- Нефтеюганск - 2;
- Югорск - 2;
- Лангепас - 2;
- Ханты-Мансийск – 1;
- Нягань - 1;
- Нефтеюганский район - 1;
- Урай - 1;
- Нижневартовский район - 1;
- Ханты-Мансийский район - 1;
- Пыть-Ях - 1.
«На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.
Вместе с новыми случаями число всех коронавирусных больных, выявленных с начала пандемии, достигло показателя 57 454 человек. Из них уже излечились 56 157 югорчан, умерли 798 человек, причем ни одного летального исхода за прошедшие сутки зафиксировано не было.
В больницах в тяжелом состоянии находятся 30 пациентов, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.