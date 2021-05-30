За сутки в ХМАО выявлено 50 пациентов с коронавирусом

Коронавирус не сдается: за субботу, 29 мая, в Югре выявлено 50 новых случаев заболевания в 14 муниципалитетах.

Как передает региональный оперштаб, в лидерах на сей раз Нижневартовск: почти треть всех случаев приходится на этот город. В целом же список выглядит так:

Нижневартовск – 16;

Сургут – 10;

Советский район – 8;

Мегион - 3;

Нефтеюганск - 2;

Югорск - 2;

Лангепас - 2;

Ханты-Мансийск – 1;

Нягань - 1;

Нефтеюганский район - 1;

Урай - 1;

Нижневартовский район - 1;

Ханты-Мансийский район - 1;

Пыть-Ях - 1.

«На момент выявления у 33 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.

Вместе с новыми случаями число всех коронавирусных больных, выявленных с начала пандемии, достигло показателя 57 454 человек. Из них уже излечились 56 157 югорчан, умерли 798 человек, причем ни одного летального исхода за прошедшие сутки зафиксировано не было.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 30 пациентов, 22 подключены к аппаратам ИВЛ.