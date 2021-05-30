ХМАО вошел в топ-10 регионов по расходам на социальную сферу

Шестое место в топе регионов по расходам на социальную сферу: таковы результаты Югры, о них накануне написало РИА Новости. Рейтинг, который представило агентство, создан на основе финансовых отчетов субъектов РФ за 2020 год, а также подсчетов социальных рас­ходов консолиди­рованного бюд­жета на одного жителя. Также учитывались статьи расходов на социальные нужды — здравоохранение, образование, культура, спорт, семья, дети, социальное обслуживание населения.

Судя по данным, Север по-прежнему территория суровая, но социально-ориентированная: на четвертом и пятом местах рейтинга находятся Ямал и юг Тюменской области.

Регионы тюменской матрешки уступили лидерство Москве — там на социалку из бюджета в 2020 году выделили 124,7 тысячи рублей на одного человека; Сахалинской области с 107,6 тысячи и Санут-Петербургу с 107,5 тысячи.

Показатели северян — ниже сотни тысяч рублей на одного жителя. Так, в ЯНАО этот показатель составляет 94,7 тысячи, Тюменской области — 91,7 тысячи, Югры — 87,01 тысячи рублей на одного человека.

Худшие показатели демонстрируют восточные и дальневосточные регионы: Магаданская область, Якутия, Камчатский край и Чукотка.