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​Эко-просвещение, генеральные уборки и спасение деревьев – о чем говорили на эфире Натальи Комаровой про природу

Губернатор Югры провела очередной прямой эфир – на этот раз про сохранение природы

​Эко-просвещение, генеральные уборки и спасение деревьев – о чем говорили на эфире Натальи Комаровой про природу
Фото pixabay.com

Очередной пятничный прямой эфир Натальи Комаровой на этот раз был посвящен вопросам экологии и сохранения природы. Тема оказалась бездонной – вопросы югорчан касались крайне разнообразных аспектов предмета – от экологического просвещения до систематических субботников и спасения отдельных деревьев.

Югра ведет пять собственных региональных программ большого нацпроекта «Экология». Больше всего жители округа вовлекаются в направление «Сохранение уникальных водных объектов» – проще говоря, проведение больших субботников на берегах рек и озер. За минувший год на подобные мероприятия в округе вышли 27 тысяч человек, они очистили более 300 километров береговых линий – по этому показателю Югра вошла в топ-10 федерального рейтинга, сообщает департамент общественных и внешних связей региона. План на 2021 год немного более скромный – убраться на примерно 250 километрах берегов с привлечение 25 тысяч волонтеров.

Немалую часть работы по сохранению природы Югра ведет «в головах» – экопросвещение является одним из ключевых инструментов, которые предотвращают будущие проблемы, что весьма немаловажно. Так, по словам исполнительного директора международной организации северных регионов «Северный Форум» Владимира Васильева, Югра делает много полезного в образовательной сфере. «Регион активно реализуют экологические и просветительские проекты, среди них отмечу международный конкурс-выставку детского творчества «Красная книга глазами детей». В конкурсе этого года уже зарегистрировано более трех тысяч заявок из регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья», – рассказал Васильев и пригласил югорчан присоединиться к Молодежному экологическому форуму.

Прямо сейчас завершается подготовка к другому важному международному проекту – телевизионному фестивалю «Спасти и сохранить», в котором примут участие представители более чем 30 стран.

Еще одно важное дело, которым занимается Югра уже в течение десятилетия – поддержка работы научно-исследовательской базы полевого стационара «Мухрино». О нем, к слову, на международном уровне рассказывал первый замгубернатора Югры Алексей Охлопков, выступавший на IX Невском климатическом форуме. Работники этой исследовательской базы изучают изменение климата и способность лесов и болот нашего региона поглощать углекислый газ.

Если говорить о «низовом» запросе в сфере защиты природы – то это, конечно, касается уборки мусора и недопущения варварской вырубки деревьев в городах. Наталья Комарова сделала крайне строгое внушение руководству регионального оператора по обращению с ТКО «Югра-Экология» – на его работу в соцсетях поступает огромное количество жалоб, поэтому, по словам губернатора, нужно заниматься общим повышением эффективности этой структуры.

Опытом сохранности деревьев в городской черте поделился свеженазначенный замглавы Сургута Сергей Полукеев. Он рассказал, как в крупнейшем городе Югры все «пятна», где было достаточно много кедров, перевели в рекреационные зоны, чем спасли город от хаотичной застройки и вырубки ценных пород. Однако в Сургуте до сих пор регулярно встречаются ситуации, когда частная компания покупает землю, на которой растут деревья, и вырубает все под чистую безо всякого разговора с администрацией и общественностью – на конкретный свежий случай подобного варварства пожаловался сургутянин.

«Должно быть требование к правилам использования земельных участков в части лесных насаждений, – посоветовала Наталья Комарова. – Все действия в отношении деревьев должны быть регламентированы и вписаны в договор. И если владелец участка вырубит эти деревья, мы будем не с сожалением констатировать факт, а смотреть, выполнены или нет требования договора». Губернатор также высказала пожелание, чтобы бизнес, вырезавший рощу в Сургуте, занялся лесовосстановлением.

Сергей Полукеев заверил, что город вернется к практике паспортов зеленых насаждений, и за каждое вырубленное дерево нужно будет в указанном администрацией месте высадить два новых.


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Сегодня в 19:37, просмотров: 158, комментариев: 0
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