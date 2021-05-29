Югорск второй год проводит эксперимент с раздельным сбором мусора – получается неплохо

Раздельный сбор мусора постепенно приходит в Югру. Пока – в виде эксперимента и постепенной отработки процесса с жителями и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом рассказали участники эфира Натальи Комаровой, посвященному охране окружающей среды.

Город, в котором проводится первый в регионе эксперимент по раздельному сбору мусора – Югорск. Как сообщил директор АО «ЮТЭК – Региональные сети» (компания, которой отдано в руководство АО «Югра-экология», наш «мусорный» оператор) Максим Медведев, в 2020 году в Югорске установили 12 контейнерных площадок для сортировки отходов – пока максимально простого – на влажные и сухие. В 2021 году количество таких площадок увеличится до 20. Каждый тип отходов забирает отдельный мусоровоз.

«За это время мы собрали 673 тонны полезных фракций ТКО – 200 тонн пластика, 100 тонн бумаги, 300 тонн стекла, – рассказал Медведев. – Их мы направили на переработку на завод в Свердловской области. Рассчитываем, что скоро появятся аналогичные заводы в Югре, и мы сможем больше перерабатывать то, что собрали и рассортировали. Отдельное спасибо жителям Югорска, которые внимательно отнеслись к нашему предложению о раздельном сборе мусора. В будущем распространение такой практики не только снизит нагрузку на полигоны ТКО и продлит срок их службы, но и даст нам дополнительное вторичное сырье, которое пригодится на многих производствах».

Наталья Комарова поблагодарила жителей Югорска и оператора по обращению с ТКО за хороший проект, но указала руководителю «ЮТЭК – Региональные сети» на множество нареканий, поступающих от жителей Югры. «Очень много жалоб и замечаний в отношение регионального оператора, в большинстве они справедливы. Прошу вас реагировать на каждое обращение и в целом повышать эффективность работы», – строго указала Медведеву на проблемы губернатор. «Мы плотно контактируем с Центром управления регионом и отрабатываем все замечания», – ответил Медведев.

В Югорске есть свой общественный «моторчик» инициативы по раздельному сбору мусора – местная жительница и с недавних пор экоблогер и активист Мария Зиновьева. «Я сама сортирую отходы больше года, и могу точно сказать – абсолютно несложно отделять органику от бумаги и других полезных фракций, если понимаешь всю важность процесса и знаешь, что таким образом помогаешь сохранять вторсырье для переработки», – рассказала она во время эфира.

«Иногда бывает ситуация, что люди сортируют отходы и выбрасывают их в разные контейнеры, а потом приезжает мусоровоз и сваливает все это в одну емкость, чем дискредитирует весь проект, – указала на распространенную практику Наталья Комарова. – Это, в свою очередь, негативно влияет на культуру наших жителей и отношение к сортировке отходов. Обратите внимание, что такого быть не должно».

Стоит отметить, что принимающий мусор от жителей Югорска завод на данный момент сортирует всего пять процентов всего приходящего объема ТКО. Но эта доля постепенно растет.

Согласно статистике, один человек в год производит примерно 500 килограмм отходов, причем 90 процентов из них можно отправить на вторичную переработку. Но для этого нужно создавать соответствующую инфраструктуру и проводить масштабную «воспитательную» работу среди граждан. Со вторым все довольно неплохо – жители Югры активно участвуют в различных экологических акциях, связанных со сбором отходов, которые можно направить на переработку.

Так, только в одном Югорске, где живет немногим менее 40 тысяч человек (в десять раз меньше Сургута) во время недавней акции за четыре часа местные жители принесли в точку сбора 50 килограмм пластиковых крышечек, 200 килограмм пластика и стекла, и еще огромное количество макулатуры и батареек. Теперь следует распространять эту практику вкупе с построением инфраструктуры и логистики для сбора и переработки вторсырья.