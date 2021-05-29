В Югре проходит большое обсуждение налогообложения нефтяников и газификации

Большие и статусные совещания проходят сегодня, 29 мая, в Сургуте. Наталья Комарова принимает в Югре больших гостей – в их числе заместитель министра финансов Алексей Сазанов, замминистра энергетики Павел Сорокин, депутаты Госдумы Андрей Макаров и Павел Завальный, член экспертного совета по налоговому законодательству в Госдуме Ольга Ануфриева и многие другие.

Цель главного совещания – налоговое стимулирование и развитие нефтегазовой отрасли, а также взаимодействие руководства нефтяных регионов с инвесторами в этих отраслях. Второй разговор будет посвящен догазификации домовладений – этот вопрос в апреле поднимал в своем послании к Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

До приезда в Сургут представительное собрание побывало в Ханты-Мансийске, где местные власти и нефтяники показывали гостям большие сырьевые «достопримечательности» – например, лабораторию кернохранилища центра рационального землепользования имени Шпильмана, а также центр управления добычей «Газпромнефть-Хантос».