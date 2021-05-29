Правительство Югры утвердило новые меры поддержки для семей с детьми

Правительство Югры на очередном заседании под руководством Натальи Комаровой утвердили две меры поддержки, касающиеся семей с детьми. Как сообщает департамент общественных и внешних связей, первая касается бесплатной юридической помощи, вторая – скорости исполнения социальной выплаты.

В число льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, вносятся родители, которые воспитывают детей в неполных семьях. По словам директора департамента внутренней политики Александра Скурихина, эта мера – во исполнение пакета предложений, высказанных президентом во время послания Федеральному Собранию. Ее предстоит утвердить думе Югры на ближайшем заседании.

Второе решение правительства касается выплаты, которую многодетные семьи в Югре могут получить вместо земельного участка, который им полагается по закону. Теперь рассмотреть запрос на получение этих денег муниципальные власти должны не за 20, а за десять рабочих дней. Кроме того, местные власти должны ускорить (с десяти до семи рабочих дней) включение семьи в число участников программы.

«Решение подготовлено по итогам тематического прямого эфира «Югорская семья». Таким образом, сокращаются сроки рассмотрения заявлений граждан, имеющих трех и более детей, на получение социальной выплаты взамен земельного участка», – резюмировала Наталья Комарова.