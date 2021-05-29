В Югре в 2021 году будут разведаны 55 новых участков недр с сотнями миллионов тонн нефти

Новые 55 участков недр Югры переданы для геологического изучения в 2021 году. Их список был утвержден на заседании окружного правительства под председательством Натальи Комаровой. «Из фонда недр автономного округа в 2021 году распределяется 55 участков с суммарными запасами нефти 41 миллион тонн, ресурсами нефти – 454 миллиона тонн», – цитирует главу региона департамент общественных и внешних связей.

«Ресурсы нефти», о которых сказала Наталья Комарова – это весовое количество сырья, которое может находиться на определенном участке недр. А запасы – это уже разведанные и оцененные масштабы залежей нефти.

По словам директора департамента недропользования и природных ресурсов Сергея Филатова, из 55 участков, распределенных на заседании правительства, 42 компании будут разведывать за свой счет, остальные 13 – по совместной лицензии.

Югра – главный нефтегазовый регион России. В 2020 году даже с учетом сокращения добычи, связанного с соглашением ОПЕК+, недропользователи извлекли 210 миллионов тонн нефти. Это 42 процента от всей добычи в стране.