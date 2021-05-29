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​Наталья Комарова поручила подключить Сургутнефтегаз к разбору гигантской свалки из автомобильных шин

Губернатор Югры потребовала ускорить утилизацию свалки автомобильных шин под Нижневартовском

​Наталья Комарова поручила подключить Сургутнефтегаз к разбору гигантской свалки из автомобильных шин
Фото pixabay.com

Огромную свалку из примерно 1,2 миллиона автомобильных шин под Нижневартовском власти Югры будут разбирать при помощи Сургутнефтегаза. Наталья Комарова поручила своим подчиненным из департамента недропользования связаться с компанией и попросить помощи в утилизации этого бедствия.

Как сказал во время традиционного пятничного прямого эфира Натальи Комаровой замдиректора депнедра Егор Збродов, ликвидацией свалки должна была заниматься компания, которая обанкротилась, поэтому ей нашли замену, но на весь процесс может уйти примерно пять лет. «Во исполнение вашего поручения Фондом развития Югры и Нижневартовским районом осуществляется поиск дополнительных инвесторов для сокращения срока рекультивации. По предварительным данным, срок переработки всех шин составит пять лет», – сказал чиновник.

«В Сургутнефтегазе есть цикл по переработке автомобильных шин. Я была, видела, он работает, – нашла решение губернатор. – Я это к чему говорю: пять лет не годится. Нужны решения, которые будут объективно по другому реализованы. Инвесторов, я приветствую их приход, готовых разместить здесь производство по переработке автомобильных шин поддерживаю. Чего-чего, а этого у нас хватает: и не только исторически, но и современно подбрасываем. Мощности точно не повредят. Надо все-таки освобождаться от таких исторических накоплений».


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Сегодня в 14:42, просмотров: 273, комментариев: 0
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