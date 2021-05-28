Жители Югры узнали о причинах аварии на Оби в марте этого года

Ростехнадзор назвал причины ЧП на газопроводе «СибурТюменьГаза» в ХМАО. Как выяснилось дефект сварного шва привел к пропуску широкой фракции легких углеводородов.

В официальном заключении ведомства причиной называется «дефект сварного шва, нехарактерного для эксплуатации и допущенного, вероятно, строительной организацией при прокладке продуктопровода». Ростехнадзор отмечает, что широкая фракция легких углеводородов из продуктопровода сгорела в большей части в специальных амбарах. Всего произошла утечка 683,1 тонн ШФЛУ. В амбарах дожига сгорело 596,7 тонн, а на поверхности реки Обь 86,4 тонн.

Кроме того, Ростехнадзор в своем отчете отметил ответственность за случившееся организаций, участвовавших в строительстве газопровода. «СибурТюменьГаз» в свою очередь сообщил, что готов к возмещению ущерба в полном объеме, без разделения ответственности.

В данный момент ведется работа компанией по совершенствованию инфраструктуры газопровода: «В настоящее время резервная нитка продуктопровода выведена в среднесрочный ремонт. Была проведена разработка проектной документации, организован процесс получения разрешительной документации на проведение ремонтных работ. После всех необходимых согласований от надзорных органов будет проведена мобилизация ремонтного персонала и оборудования», - говорится в сообщении «СибурТюменьГаза».

Ранее власти ХМАО неоднократно говорили о необходимости детального изучения всех подробностей произошедшей аварии, а жители высказывали опасения за экологию региона. Однако, как следует из результатов проверки федерального ведомства, практически все ШФЛУ сгорело в проектных амбарах или на реке.

Несмотря на это, местные активисты по-прежнему продолжают говорить о необходимости очистки Оби и более пристального внимания к ее состоянию в связи с ее регулярным включением в список наиболее загрязненных рек России.